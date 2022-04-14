Froge (FROGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Froge (FROGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Froge (FROGE) Informasjon Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot. Offisiell nettside: https://froge.vip/ Kjøp FROGE nå!

Froge (FROGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Froge (FROGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Total forsyning: $ 649.68T $ 649.68T $ 649.68T Sirkulerende forsyning: $ 649.68T $ 649.68T $ 649.68T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Froge (FROGE) pris

Froge (FROGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Froge (FROGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROGEs tokenomics, kan du utforske FROGE tokenets livepris!

