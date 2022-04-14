Frax Price Index Share (FPIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frax Price Index Share (FPIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frax Price Index Share (FPIS) Informasjon The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure. Offisiell nettside: https://app.frax.finance/ Kjøp FPIS nå!

Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frax Price Index Share (FPIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 36.25M $ 36.25M $ 36.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.39M $ 55.39M $ 55.39M All-time high: $ 14.2 $ 14.2 $ 14.2 All-Time Low: $ 0.3175 $ 0.3175 $ 0.3175 Nåværende pris: $ 0.553422 $ 0.553422 $ 0.553422 Lær mer om Frax Price Index Share (FPIS) pris

Frax Price Index Share (FPIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frax Price Index Share (FPIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FPIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FPIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FPISs tokenomics, kan du utforske FPIS tokenets livepris!

