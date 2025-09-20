Frax Price Index Share (FPIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.550344 24 timer høy $ 0.573747 All Time High $ 14.2 Laveste pris $ 0.3175 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -2.44% Prisendring (7D) -4.90%

Frax Price Index Share (FPIS) sanntidsprisen er $0.559705. I løpet av de siste 24 timene har FPIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.550344 og et toppnivå på $ 0.573747, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FPIS er $ 14.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.3175.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FPIS endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.44% over 24 timer og -4.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frax Price Index Share (FPIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.00M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.99M Opplagsforsyning 35.73M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Frax Price Index Share er $ 20.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FPIS er 35.73M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.99M.