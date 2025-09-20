Dagens Frax Price Index Share livepris er 0.559705 USD. Spor prisoppdateringer for FPIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FPIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Frax Price Index Share livepris er 0.559705 USD. Spor prisoppdateringer for FPIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FPIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FPIS

FPIS Prisinformasjon

FPIS Offisiell nettside

FPIS tokenomics

FPIS Prisprognose

Frax Price Index Share Logo

Frax Price Index Share Pris (FPIS)

Ikke oppført

1 FPIS til USD livepris:

$0.559705
$0.559705
-2.40%1D
USD
Frax Price Index Share (FPIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:08:23 (UTC+8)

Frax Price Index Share (FPIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.550344
$ 0.550344
24 timer lav
$ 0.573747
$ 0.573747
24 timer høy

$ 0.550344
$ 0.550344

$ 0.573747
$ 0.573747

$ 14.2
$ 14.2

$ 0.3175
$ 0.3175

-0.08%

-2.44%

-4.90%

-4.90%

Frax Price Index Share (FPIS) sanntidsprisen er $0.559705. I løpet av de siste 24 timene har FPIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.550344 og et toppnivå på $ 0.573747, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FPIS er $ 14.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.3175.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FPIS endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.44% over 24 timer og -4.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frax Price Index Share (FPIS) Markedsinformasjon

$ 20.00M
$ 20.00M

--
--

$ 55.99M
$ 55.99M

35.73M
35.73M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Frax Price Index Share er $ 20.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FPIS er 35.73M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.99M.

Frax Price Index Share (FPIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Frax Price Index Share til USD ble $ -0.0140427325003813.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Frax Price Index Share til USD ble $ -0.0674249187.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Frax Price Index Share til USD ble $ -0.0310685529.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Frax Price Index Share til USD ble $ +0.17739139917527873.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0140427325003813-2.44%
30 dager$ -0.0674249187-12.04%
60 dager$ -0.0310685529-5.55%
90 dager$ +0.17739139917527873+46.40%

Hva er Frax Price Index Share (FPIS)

The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.

Frax Price Index Share (FPIS) Ressurs

Offisiell nettside

Frax Price Index Share Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Frax Price Index Share (FPIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Frax Price Index Share (FPIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Frax Price Index Share.

Sjekk Frax Price Index Shareprisprognosen nå!

FPIS til lokale valutaer

Frax Price Index Share (FPIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Frax Price Index Share (FPIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FPIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Frax Price Index Share (FPIS)

Hvor mye er Frax Price Index Share (FPIS) verdt i dag?
Live FPIS prisen i USD er 0.559705 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FPIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FPIS til USD er $ 0.559705. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Frax Price Index Share?
Markedsverdien for FPIS er $ 20.00M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FPIS?
Den sirkulerende forsyningen av FPIS er 35.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFPIS ?
FPIS oppnådde en ATH-pris på 14.2 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FPIS?
FPIS så en ATL-pris på 0.3175 USD.
Hva er handelsvolumet til FPIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FPIS er -- USD.
Vil FPIS gå høyere i år?
FPIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FPIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:08:23 (UTC+8)

