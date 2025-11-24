Foundry pris i dag

Sanntids Foundry (FDRY) pris i dag er $ 0.00051973, med en 24.43% endring de siste 24 timene. Nåværende FDRY til USD konverteringssats er $ 0.00051973 per FDRY.

Foundry rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 519,725, med en sirkulerende forsyning på 999.98M FDRY. I løpet av de siste 24 timene FDRY har den blitt handlet mellom $ 0.00041235(laveste) og $ 0.00052288 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00188783, mens tidenes laveste notering var $ 0.00022664.

Kortsiktig har FDRY beveget seg +0.22% i løpet av den siste timen og +6.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Foundry (FDRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 519.73K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 519.73K Opplagsforsyning 999.98M Total forsyning 999,983,303.3366518

Nåværende markedsverdi på Foundry er $ 519.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FDRY er 999.98M, med en total tilgang på 999983303.3366518. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 519.73K.