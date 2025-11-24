Fork Chain pris i dag

Sanntids Fork Chain (FORK) pris i dag er $ 0.00001024, med en 4.81% endring de siste 24 timene. Nåværende FORK til USD konverteringssats er $ 0.00001024 per FORK.

Fork Chain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,237.42, med en sirkulerende forsyning på 999.33M FORK. I løpet av de siste 24 timene FORK har den blitt handlet mellom $ 0.00000968(laveste) og $ 0.00001034 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00497353, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000953.

Kortsiktig har FORK beveget seg +1.37% i løpet av den siste timen og -7.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Fork Chain (FORK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K Opplagsforsyning 999.33M 999.33M 999.33M Total forsyning 999,328,318.540587 999,328,318.540587 999,328,318.540587

