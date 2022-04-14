Forj (BONDLY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Forj (BONDLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Forj (BONDLY) Informasjon

About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector.

Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets.

For more information visit www.forj.network

https://forj.network/

Forj (BONDLY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Forj (BONDLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 844.15K
Total forsyning:
$ 983.62M
Sirkulerende forsyning:
$ 983.62M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 844.15K
All-time high:
$ 0.875432
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.0008582
Forj (BONDLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Forj (BONDLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BONDLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BONDLY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BONDLYs tokenomics, kan du utforske BONDLY tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.