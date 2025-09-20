Forj (BONDLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.875432$ 0.875432 $ 0.875432 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -1.32% Prisendring (7D) -4.96% Prisendring (7D) -4.96%

Forj (BONDLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BONDLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONDLY er $ 0.875432, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONDLY endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og -4.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Forj (BONDLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 878.76K$ 878.76K $ 878.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 878.76K$ 878.76K $ 878.76K Opplagsforsyning 983.62M 983.62M 983.62M Total forsyning 983,620,759.0000001 983,620,759.0000001 983,620,759.0000001

Nåværende markedsverdi på Forj er $ 878.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONDLY er 983.62M, med en total tilgang på 983620759.0000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 878.76K.