Dagens Forj livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BONDLY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BONDLY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Forj livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BONDLY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BONDLY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BONDLY

BONDLY Prisinformasjon

BONDLY Offisiell nettside

BONDLY tokenomics

BONDLY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Forj Logo

Forj Pris (BONDLY)

Ikke oppført

1 BONDLY til USD livepris:

$0.00089339
$0.00089339$0.00089339
-1.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Forj (BONDLY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:55:47 (UTC+8)

Forj (BONDLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.875432
$ 0.875432$ 0.875432

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-1.32%

-4.96%

-4.96%

Forj (BONDLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BONDLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONDLY er $ 0.875432, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONDLY endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og -4.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Forj (BONDLY) Markedsinformasjon

$ 878.76K
$ 878.76K$ 878.76K

--
----

$ 878.76K
$ 878.76K$ 878.76K

983.62M
983.62M 983.62M

983,620,759.0000001
983,620,759.0000001 983,620,759.0000001

Nåværende markedsverdi på Forj er $ 878.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONDLY er 983.62M, med en total tilgang på 983620759.0000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 878.76K.

Forj (BONDLY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Forj til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Forj til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Forj til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Forj til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.32%
30 dager$ 0-1.92%
60 dager$ 0+12.09%
90 dager$ 0--

Hva er Forj (BONDLY)

About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Forj (BONDLY) Ressurs

Offisiell nettside

Forj Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Forj (BONDLY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Forj (BONDLY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Forj.

Sjekk Forjprisprognosen nå!

BONDLY til lokale valutaer

Forj (BONDLY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Forj (BONDLY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BONDLY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Forj (BONDLY)

Hvor mye er Forj (BONDLY) verdt i dag?
Live BONDLY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BONDLY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BONDLY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Forj?
Markedsverdien for BONDLY er $ 878.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BONDLY?
Den sirkulerende forsyningen av BONDLY er 983.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBONDLY ?
BONDLY oppnådde en ATH-pris på 0.875432 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BONDLY?
BONDLY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BONDLY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BONDLY er -- USD.
Vil BONDLY gå høyere i år?
BONDLY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BONDLY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:55:47 (UTC+8)

Forj (BONDLY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.