Foom (FOOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Foom (FOOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Foom (FOOM) Informasjon What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created. Offisiell nettside: http://foom.club/ Kjøp FOOM nå!

Foom (FOOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Foom (FOOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.72M $ 29.72M $ 29.72M Total forsyning: $ 175.00T $ 175.00T $ 175.00T Sirkulerende forsyning: $ 175.00T $ 175.00T $ 175.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.72M $ 29.72M $ 29.72M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Foom (FOOM) pris

Foom (FOOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Foom (FOOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FOOMs tokenomics, kan du utforske FOOM tokenets livepris!

