Floppa (FLOPPA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0011916 $ 0.0011916 $ 0.0011916 24 timer lav $ 0.00123017 $ 0.00123017 $ 0.00123017 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0011916$ 0.0011916 $ 0.0011916 24 timer høy $ 0.00123017$ 0.00123017 $ 0.00123017 All Time High $ 0.01677971$ 0.01677971 $ 0.01677971 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -2.30% Prisendring (7D) -7.90% Prisendring (7D) -7.90%

Floppa (FLOPPA) sanntidsprisen er $0.001198. I løpet av de siste 24 timene har FLOPPA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0011916 og et toppnivå på $ 0.00123017, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLOPPA er $ 0.01677971, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLOPPA endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -2.30% over 24 timer og -7.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Floppa (FLOPPA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Floppa er $ 1.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLOPPA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.20M.