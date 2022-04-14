Flicker (FKR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flicker (FKR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flicker (FKR) Informasjon Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators. Offisiell nettside: https://flickerfkr.com/ Kjøp FKR nå!

Flicker (FKR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flicker (FKR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 984.02K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 307.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.20M All-time high: $ 0.00689786 All-Time Low: $ 0.00194379 Nåværende pris: $ 0.00319526

Flicker (FKR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flicker (FKR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FKR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FKR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FKRs tokenomics, kan du utforske FKR tokenets livepris!

FKR prisforutsigelse Vil du vite hvor FKR kan være på vei? Vår FKR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

