Flicker (FKR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00334732 $ 0.00334732 $ 0.00334732 24 timer lav $ 0.00348326 $ 0.00348326 $ 0.00348326 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00334732$ 0.00334732 $ 0.00334732 24 timer høy $ 0.00348326$ 0.00348326 $ 0.00348326 All Time High $ 0.00689786$ 0.00689786 $ 0.00689786 Laveste pris $ 0.00194379$ 0.00194379 $ 0.00194379 Prisendring (1H) +0.52% Prisendring (1D) -0.26% Prisendring (7D) -3.04% Prisendring (7D) -3.04%

Flicker (FKR) sanntidsprisen er $0.00343527. I løpet av de siste 24 timene har FKR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00334732 og et toppnivå på $ 0.00348326, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FKR er $ 0.00689786, mens den rekordlave prisen er $ 0.00194379.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FKR endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, -0.26% over 24 timer og -3.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flicker (FKR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Opplagsforsyning 307.96M 307.96M 307.96M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Flicker er $ 1.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FKR er 307.96M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.44M.