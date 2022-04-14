FlexMeme (FLEX) tokenomics
FlexMeme (FLEX) Informasjon
As the world's first shapeshifting meme token, FlexMeme is breaking new ground with its cutting-edge AI technology, which allows it to seamlessly innovate and adapt to the latest memes and viral trends, ensuring that it always stays relevant and in-demand. With its dynamic feature, FlexMeme distinguishes itself from other cryptocurrencies that have a fixed design, making it an appealing choice for investors and traders looking for a unique opportunity in the cryptocurrency market.
FlexMeme (FLEX) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FlexMeme (FLEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
FlexMeme (FLEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak FlexMeme (FLEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet FLEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange FLEX tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår FLEXs tokenomics, kan du utforske FLEX tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.