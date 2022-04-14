FlexMeme (FLEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FlexMeme (FLEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FlexMeme (FLEX) Informasjon As the world's first shapeshifting meme token, FlexMeme is breaking new ground with its cutting-edge AI technology, which allows it to seamlessly innovate and adapt to the latest memes and viral trends, ensuring that it always stays relevant and in-demand. With its dynamic feature, FlexMeme distinguishes itself from other cryptocurrencies that have a fixed design, making it an appealing choice for investors and traders looking for a unique opportunity in the cryptocurrency market. Offisiell nettside: https://www.flexmeme.ai/ Kjøp FLEX nå!

FlexMeme (FLEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FlexMeme (FLEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.73K $ 50.73K $ 50.73K Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 253.09B $ 253.09B $ 253.09B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 200.43K $ 200.43K $ 200.43K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FlexMeme (FLEX) pris

FlexMeme (FLEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FlexMeme (FLEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLEXs tokenomics, kan du utforske FLEX tokenets livepris!

FLEX prisforutsigelse Vil du vite hvor FLEX kan være på vei? Vår FLEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLEX tokenets prisforutsigelse nå!

