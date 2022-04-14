Flat Earth (FLAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flat Earth (FLAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flat Earth (FLAT) Informasjon Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks. Offisiell nettside: https://flatearthdev.xyz Kjøp FLAT nå!

Flat Earth (FLAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flat Earth (FLAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 281.51K $ 281.51K $ 281.51K Total forsyning: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M Sirkulerende forsyning: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 281.51K $ 281.51K $ 281.51K All-time high: $ 0.02097604 $ 0.02097604 $ 0.02097604 All-Time Low: $ 0.00010996 $ 0.00010996 $ 0.00010996 Nåværende pris: $ 0.00037299 $ 0.00037299 $ 0.00037299 Lær mer om Flat Earth (FLAT) pris

Flat Earth (FLAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flat Earth (FLAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLATs tokenomics, kan du utforske FLAT tokenets livepris!

FLAT prisforutsigelse Vil du vite hvor FLAT kan være på vei? Vår FLAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLAT tokenets prisforutsigelse nå!

