Flat Earth (FLAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0004309 24 timer lav $ 0.00045892 24 timer høy All Time High $ 0.02097604 Laveste pris $ 0.00010996 Prisendring (1H) -6.04% Prisendring (1D) -6.10% Prisendring (7D) -18.49%

Flat Earth (FLAT) sanntidsprisen er $0.0004309. I løpet av de siste 24 timene har FLAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004309 og et toppnivå på $ 0.00045892, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLAT er $ 0.02097604, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010996.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLAT endret seg med -6.04% i løpet av den siste timen, -6.10% over 24 timer og -18.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flat Earth (FLAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 346.12K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 346.12K Opplagsforsyning 754.73M Total forsyning 754,734,426.0

Nåværende markedsverdi på Flat Earth er $ 346.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLAT er 754.73M, med en total tilgang på 754734426.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 346.12K.