Sanntids FireChicken (FCKN) pris i dag er $ 0.00017463, med en 2.04% endring de siste 24 timene. Nåværende FCKN til USD konverteringssats er $ 0.00017463 per FCKN.

FireChicken rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 171,873, med en sirkulerende forsyning på 985.60M FCKN. I løpet av de siste 24 timene FCKN har den blitt handlet mellom $ 0.0001695(laveste) og $ 0.00017542 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00024117, mens tidenes laveste notering var $ 0.000153.

Kortsiktig har FCKN beveget seg +0.18% i løpet av den siste timen og +7.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FireChicken (FCKN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 171.87K$ 171.87K $ 171.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 171.87K$ 171.87K $ 171.87K Opplagsforsyning 985.60M 985.60M 985.60M Total forsyning 985,595,395.693865 985,595,395.693865 985,595,395.693865

