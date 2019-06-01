Ferrum Network (FRM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ferrum Network (FRM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ferrum Network (FRM) Informasjon Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together. Offisiell nettside: https://ferrum.network Teknisk dokument: https://ferrum.network/wp-content/uploads/2019/06/Ferrum-Network-Whitepaper.pdf Kjøp FRM nå!

Ferrum Network (FRM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ferrum Network (FRM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.83K $ 122.83K $ 122.83K Total forsyning: $ 597.09M $ 597.09M $ 597.09M Sirkulerende forsyning: $ 287.01M $ 287.01M $ 287.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 255.53K $ 255.53K $ 255.53K All-time high: $ 0.969562 $ 0.969562 $ 0.969562 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0004328 $ 0.0004328 $ 0.0004328 Lær mer om Ferrum Network (FRM) pris

Ferrum Network (FRM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ferrum Network (FRM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRMs tokenomics, kan du utforske FRM tokenets livepris!

FRM prisforutsigelse Vil du vite hvor FRM kan være på vei? Vår FRM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRM tokenets prisforutsigelse nå!

