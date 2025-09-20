Ferrum Network (FRM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.969562$ 0.969562 $ 0.969562 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) +0.82% Prisendring (7D) +1.89% Prisendring (7D) +1.89%

Ferrum Network (FRM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FRM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRM er $ 0.969562, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRM endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, +0.82% over 24 timer og +1.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ferrum Network (FRM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.55K$ 118.55K $ 118.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 246.62K$ 246.62K $ 246.62K Opplagsforsyning 287.01M 287.01M 287.01M Total forsyning 597,085,527.2790357 597,085,527.2790357 597,085,527.2790357

Nåværende markedsverdi på Ferrum Network er $ 118.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRM er 287.01M, med en total tilgang på 597085527.2790357. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 246.62K.