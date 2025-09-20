Dagens Ferrum Network livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FRM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ferrum Network livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FRM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ferrum Network Logo

Ferrum Network Pris (FRM)

Ikke oppført

1 FRM til USD livepris:

$0.00042104
$0.00042104
+0.80%1D
USD
Ferrum Network (FRM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:56:17 (UTC+8)

Ferrum Network (FRM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.969562
$ 0.969562

$ 0
$ 0

+0.47%

+0.82%

+1.89%

+1.89%

Ferrum Network (FRM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FRM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRM er $ 0.969562, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRM endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, +0.82% over 24 timer og +1.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ferrum Network (FRM) Markedsinformasjon

$ 118.55K
$ 118.55K

--
--

$ 246.62K
$ 246.62K

287.01M
287.01M

597,085,527.2790357
597,085,527.2790357

Nåværende markedsverdi på Ferrum Network er $ 118.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRM er 287.01M, med en total tilgang på 597085527.2790357. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 246.62K.

Ferrum Network (FRM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ferrum Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ferrum Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ferrum Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ferrum Network til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.82%
30 dager$ 0-22.00%
60 dager$ 0-14.12%
90 dager$ 0--

Hva er Ferrum Network (FRM)

Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.

Ferrum Network (FRM) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Ferrum Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ferrum Network (FRM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ferrum Network (FRM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ferrum Network.

Sjekk Ferrum Networkprisprognosen nå!

FRM til lokale valutaer

Ferrum Network (FRM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ferrum Network (FRM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FRM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ferrum Network (FRM)

Hvor mye er Ferrum Network (FRM) verdt i dag?
Live FRM prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FRM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FRM til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ferrum Network?
Markedsverdien for FRM er $ 118.55K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FRM?
Den sirkulerende forsyningen av FRM er 287.01M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFRM ?
FRM oppnådde en ATH-pris på 0.969562 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FRM?
FRM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FRM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FRM er -- USD.
Vil FRM gå høyere i år?
FRM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FRM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:56:17 (UTC+8)

