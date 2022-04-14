Fefe (FEFE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fefe (FEFE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fefe (FEFE) Informasjon Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! Offisiell nettside: https://www.fefecoinerc.com/ Kjøp FEFE nå!

Fefe (FEFE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fefe (FEFE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 530.19K $ 530.19K $ 530.19K Total forsyning: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Sirkulerende forsyning: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 530.19K $ 530.19K $ 530.19K All-time high: $ 0.0289776 $ 0.0289776 $ 0.0289776 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00126029 $ 0.00126029 $ 0.00126029 Lær mer om Fefe (FEFE) pris

Fefe (FEFE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fefe (FEFE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FEFE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FEFE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FEFEs tokenomics, kan du utforske FEFE tokenets livepris!

