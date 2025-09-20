Dagens Fefe livepris er 0.00148128 USD. Spor prisoppdateringer for FEFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FEFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fefe livepris er 0.00148128 USD. Spor prisoppdateringer for FEFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FEFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FEFE

FEFE Prisinformasjon

FEFE Offisiell nettside

FEFE tokenomics

FEFE Prisprognose

Fefe Logo

Fefe Pris (FEFE)

Ikke oppført

1 FEFE til USD livepris:

$0.00148128
$0.00148128
-5.20%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Fefe (FEFE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:54:41 (UTC+8)

Fefe (FEFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0014431
$ 0.0014431
24 timer lav
$ 0.0016006
$ 0.0016006
24 timer høy

$ 0.0014431
$ 0.0014431

$ 0.0016006
$ 0.0016006

$ 0.0289776
$ 0.0289776

$ 0
$ 0

-0.46%

-5.23%

-14.10%

-14.10%

Fefe (FEFE) sanntidsprisen er $0.00148128. I løpet av de siste 24 timene har FEFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0014431 og et toppnivå på $ 0.0016006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEFE er $ 0.0289776, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEFE endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -5.23% over 24 timer og -14.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fefe (FEFE) Markedsinformasjon

$ 623.34K
$ 623.34K

--
--

$ 623.34K
$ 623.34K

420.69M
420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0

Nåværende markedsverdi på Fefe er $ 623.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEFE er 420.69M, med en total tilgang på 420690000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 623.34K.

Fefe (FEFE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fefe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fefe til USD ble $ -0.0002187262.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fefe til USD ble $ -0.0006369606.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fefe til USD ble $ -0.0004580875985708932.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.23%
30 dager$ -0.0002187262-14.76%
60 dager$ -0.0006369606-43.00%
90 dager$ -0.0004580875985708932-23.62%

Hva er Fefe (FEFE)

Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Fefe (FEFE) Ressurs

Offisiell nettside

Fefe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fefe (FEFE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fefe (FEFE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fefe.

Sjekk Fefeprisprognosen nå!

FEFE til lokale valutaer

Fefe (FEFE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fefe (FEFE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FEFE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Fefe (FEFE)

Hvor mye er Fefe (FEFE) verdt i dag?
Live FEFE prisen i USD er 0.00148128 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FEFE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FEFE til USD er $ 0.00148128. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fefe?
Markedsverdien for FEFE er $ 623.34K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FEFE?
Den sirkulerende forsyningen av FEFE er 420.69M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFEFE ?
FEFE oppnådde en ATH-pris på 0.0289776 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FEFE?
FEFE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FEFE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FEFE er -- USD.
Vil FEFE gå høyere i år?
FEFE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FEFE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:54:41 (UTC+8)

Fefe (FEFE) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.