Fefe (FEFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0014431 24 timer høy $ 0.0016006 All Time High $ 0.0289776 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.46% Prisendring (1D) -5.23% Prisendring (7D) -14.10%

Fefe (FEFE) sanntidsprisen er $0.00148128. I løpet av de siste 24 timene har FEFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0014431 og et toppnivå på $ 0.0016006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEFE er $ 0.0289776, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEFE endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -5.23% over 24 timer og -14.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fefe (FEFE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 623.34K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 623.34K Opplagsforsyning 420.69M Total forsyning 420,690,000.0

Nåværende markedsverdi på Fefe er $ 623.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEFE er 420.69M, med en total tilgang på 420690000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 623.34K.