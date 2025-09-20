FECES (FECES) Prisinformasjon (USD)

FECES (FECES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FECES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FECES er $ 0.01310285, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FECES endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -2.38% over 24 timer og -1.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FECES (FECES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 150.35K$ 150.35K $ 150.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 171.13K$ 171.13K $ 171.13K Opplagsforsyning 658.61M 658.61M 658.61M Total forsyning 749,644,050.9118496 749,644,050.9118496 749,644,050.9118496

Nåværende markedsverdi på FECES er $ 150.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FECES er 658.61M, med en total tilgang på 749644050.9118496. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.13K.