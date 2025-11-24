Feathers pris i dag

Sanntids Feathers ($FEATHERS) pris i dag er $ 0.00000645, med en 2.56% endring de siste 24 timene. Nåværende $FEATHERS til USD konverteringssats er $ 0.00000645 per $FEATHERS.

Feathers rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,390.69, med en sirkulerende forsyning på 990.09M $FEATHERS. I løpet av de siste 24 timene $FEATHERS har den blitt handlet mellom $ 0.00000629(laveste) og $ 0.00000645 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00027646, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000604.

Kortsiktig har $FEATHERS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -17.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Feathers ($FEATHERS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Opplagsforsyning 990.09M 990.09M 990.09M Total forsyning 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

Nåværende markedsverdi på Feathers er $ 6.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $FEATHERS er 990.09M, med en total tilgang på 990094698.5696423. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.39K.