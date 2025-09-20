FartGuy (FARTGUY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.83% Prisendring (1D) -0.35% Prisendring (7D) +5.85% Prisendring (7D) +5.85%

FartGuy (FARTGUY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FARTGUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FARTGUY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FARTGUY endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og +5.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FartGuy (FARTGUY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.19K$ 21.19K $ 21.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.19K$ 21.19K $ 21.19K Opplagsforsyning 783.84M 783.84M 783.84M Total forsyning 783,836,162.794272 783,836,162.794272 783,836,162.794272

Nåværende markedsverdi på FartGuy er $ 21.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FARTGUY er 783.84M, med en total tilgang på 783836162.794272. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.19K.