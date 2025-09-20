Dagens FARTDADDY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FARTDADDY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FARTDADDY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FARTDADDY livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FARTDADDY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FARTDADDY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FARTDADDY Pris (FARTDADDY)

1 FARTDADDY til USD livepris:

-0.40%1D
FARTDADDY (FARTDADDY) Live prisdiagram
FARTDADDY (FARTDADDY) Prisinformasjon (USD)

FARTDADDY (FARTDADDY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FARTDADDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FARTDADDY er $ 0.00151021, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FARTDADDY endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -0.56% over 24 timer og -5.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FARTDADDY (FARTDADDY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på FARTDADDY er $ 55.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FARTDADDY er 999.56M, med en total tilgang på 999556431.65015. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.52K.

FARTDADDY (FARTDADDY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FARTDADDY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FARTDADDY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FARTDADDY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FARTDADDY til USD ble $ 0.

Hva er FARTDADDY (FARTDADDY)

FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

FARTDADDY (FARTDADDY) Ressurs

FARTDADDY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FARTDADDY (FARTDADDY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FARTDADDY (FARTDADDY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FARTDADDY.

Sjekk FARTDADDYprisprognosen nå!

FARTDADDY til lokale valutaer

FARTDADDY (FARTDADDY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FARTDADDY (FARTDADDY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FARTDADDY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FARTDADDY (FARTDADDY)

Hvor mye er FARTDADDY (FARTDADDY) verdt i dag?
Live FARTDADDY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FARTDADDY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FARTDADDY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FARTDADDY?
Markedsverdien for FARTDADDY er $ 55.52K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FARTDADDY?
Den sirkulerende forsyningen av FARTDADDY er 999.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFARTDADDY ?
FARTDADDY oppnådde en ATH-pris på 0.00151021 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FARTDADDY?
FARTDADDY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FARTDADDY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FARTDADDY er -- USD.
Vil FARTDADDY gå høyere i år?
FARTDADDY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FARTDADDY prisprognosen for en mer grundig analyse.
