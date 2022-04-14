FARTDADDY (FARTDADDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FARTDADDY (FARTDADDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FARTDADDY (FARTDADDY) Informasjon FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture. Offisiell nettside: https://www.fartdaddysol.com/

FARTDADDY (FARTDADDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FARTDADDY (FARTDADDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.39K $ 51.39K $ 51.39K Total forsyning: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Sirkulerende forsyning: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.39K $ 51.39K $ 51.39K All-time high: $ 0.00151021 $ 0.00151021 $ 0.00151021 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FARTDADDY (FARTDADDY) pris

FARTDADDY (FARTDADDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FARTDADDY (FARTDADDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FARTDADDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FARTDADDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FARTDADDYs tokenomics, kan du utforske FARTDADDY tokenets livepris!

