Sanntids Farcaster Flower (FLOWER) pris i dag er $ 0.00001784, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FLOWER til USD konverteringssats er $ 0.00001784 per FLOWER.

Farcaster Flower rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,844.32, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FLOWER. I løpet av de siste 24 timene FLOWER har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00028822, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000901.

Kortsiktig har FLOWER beveget seg -- i løpet av den siste timen og -17.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Farcaster Flower (FLOWER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

