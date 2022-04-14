Fade Wallet Token (FWT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fade Wallet Token (FWT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fade Wallet Token (FWT) Informasjon FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities. Offisiell nettside: https://fadewallet.io/ Kjøp FWT nå!

Fade Wallet Token (FWT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fade Wallet Token (FWT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.17K $ 56.17K $ 56.17K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 428.88M $ 428.88M $ 428.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 130.96K $ 130.96K $ 130.96K All-time high: $ 0.02836263 $ 0.02836263 $ 0.02836263 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013096 $ 0.00013096 $ 0.00013096

Fade Wallet Token (FWT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fade Wallet Token (FWT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FWT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FWT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

