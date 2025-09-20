Fade Wallet Token (FWT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02836263$ 0.02836263 $ 0.02836263 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -2.42% Prisendring (7D) -5.79% Prisendring (7D) -5.79%

Fade Wallet Token (FWT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FWT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FWT er $ 0.02836263, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FWT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.42% over 24 timer og -5.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fade Wallet Token (FWT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.16K$ 61.16K $ 61.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 142.61K$ 142.61K $ 142.61K Opplagsforsyning 428.88M 428.88M 428.88M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fade Wallet Token er $ 61.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FWT er 428.88M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 142.61K.