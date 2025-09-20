FACELESS (FACELESS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007387 24 timer lav $ 0.00007714 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00007387 24 timer høy $ 0.00007714 All Time High $ 0.00026066 Laveste pris $ 0.00006113 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) +3.34% Prisendring (7D) -2.36%

FACELESS (FACELESS) sanntidsprisen er $0.00007684. I løpet av de siste 24 timene har FACELESS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007387 og et toppnivå på $ 0.00007714, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FACELESS er $ 0.00026066, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006113.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FACELESS endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +3.34% over 24 timer og -2.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FACELESS (FACELESS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.89K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.81K Opplagsforsyning 935.99M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FACELESS er $ 71.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FACELESS er 935.99M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.81K.