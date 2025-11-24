Evil Larry pris i dag

Sanntids Evil Larry (LARRY) pris i dag er $ 0.00204861, med en 7.47% endring de siste 24 timene. Nåværende LARRY til USD konverteringssats er $ 0.00204861 per LARRY.

Evil Larry rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,036,127, med en sirkulerende forsyning på 998.45M LARRY. I løpet av de siste 24 timene LARRY har den blitt handlet mellom $ 0.00188206(laveste) og $ 0.00208641 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.088823, mens tidenes laveste notering var $ 0.00155563.

Kortsiktig har LARRY beveget seg +7.62% i løpet av den siste timen og -17.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Evil Larry (LARRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Opplagsforsyning 998.45M 998.45M 998.45M Total forsyning 998,450,710.4457297 998,450,710.4457297 998,450,710.4457297

Nåværende markedsverdi på Evil Larry er $ 2.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LARRY er 998.45M, med en total tilgang på 998450710.4457297. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.04M.