Everybody pris i dag

Sanntids Everybody (HOLD) pris i dag er --, med en 8.83% endring de siste 24 timene. Nåværende HOLD til USD konverteringssats er -- per HOLD.

Everybody rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,978,418, med en sirkulerende forsyning på 27.78B HOLD. I løpet av de siste 24 timene HOLD har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00164477, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har HOLD beveget seg +3.98% i løpet av den siste timen og -10.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Everybody (HOLD) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Everybody er $ 6.98M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOLD er 27.78B, med en total tilgang på 27780713256.829243. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.98M.