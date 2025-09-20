eUSD (EUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1,89$ 1,89 $ 1,89 Laveste pris $ 0,738736$ 0,738736 $ 0,738736 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +%1,40 Prisendring (7D) +%1,40

eUSD (EUSD) sanntidsprisen er $1,011. I løpet av de siste 24 timene har EUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EUSD er $ 1,89, mens den rekordlave prisen er $ 0,738736.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +%1,40 i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

eUSD (EUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 611,29K$ 611,29K $ 611,29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 611,29K$ 611,29K $ 611,29K Opplagsforsyning 604,60K 604,60K 604,60K Total forsyning 604.601,1570561909 604.601,1570561909 604.601,1570561909

Nåværende markedsverdi på eUSD er $ 611,29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EUSD er 604,60K, med en total tilgang på 604601.1570561909. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 611,29K.