ETHPlus (ETH+) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,682.1 $ 4,682.1 $ 4,682.1 24 timer lav $ 4,849.0 $ 4,849.0 $ 4,849.0 24 timer høy 24 timer lav $ 4,682.1$ 4,682.1 $ 4,682.1 24 timer høy $ 4,849.0$ 4,849.0 $ 4,849.0 All Time High $ 5,150.57$ 5,150.57 $ 5,150.57 Laveste pris $ 1,461.53$ 1,461.53 $ 1,461.53 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -2.72% Prisendring (7D) -4.86% Prisendring (7D) -4.86%

ETHPlus (ETH+) sanntidsprisen er $4,713.89. I løpet av de siste 24 timene har ETH+ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,682.1 og et toppnivå på $ 4,849.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETH+ er $ 5,150.57, mens den rekordlave prisen er $ 1,461.53.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETH+ endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -2.72% over 24 timer og -4.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ETHPlus (ETH+) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 407.56M$ 407.56M $ 407.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 407.56M$ 407.56M $ 407.56M Opplagsforsyning 86.44K 86.44K 86.44K Total forsyning 86,444.86011783172 86,444.86011783172 86,444.86011783172

Nåværende markedsverdi på ETHPlus er $ 407.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETH+ er 86.44K, med en total tilgang på 86444.86011783172. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 407.56M.