Etho Protocol (ETHO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Etho Protocol (ETHO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Etho Protocol (ETHO) Informasjon Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance. Offisiell nettside: https://ethoprotocol.com/ Teknisk dokument: https://ethoprotocol.com/whitepaper.pdf

Etho Protocol (ETHO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Etho Protocol (ETHO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 678.89K $ 678.89K $ 678.89K Total forsyning: $ 77.34M $ 77.34M $ 77.34M Sirkulerende forsyning: $ 77.34M $ 77.34M $ 77.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 678.89K $ 678.89K $ 678.89K All-time high: $ 0.302848 $ 0.302848 $ 0.302848 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00877769 $ 0.00877769 $ 0.00877769 Lær mer om Etho Protocol (ETHO) pris

Etho Protocol (ETHO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Etho Protocol (ETHO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETHO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETHO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETHOs tokenomics, kan du utforske ETHO tokenets livepris!

ETHO prisforutsigelse Vil du vite hvor ETHO kan være på vei? Vår ETHO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

