Ethernity Cloud (ECLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.07643$ 0.07643 $ 0.07643 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -5.65% Prisendring (7D) -6.88% Prisendring (7D) -6.88%

Ethernity Cloud (ECLD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ECLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECLD er $ 0.07643, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECLD endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -5.65% over 24 timer og -6.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethernity Cloud (ECLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 359.34K$ 359.34K $ 359.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 676.79K$ 676.79K $ 676.79K Opplagsforsyning 530.95M 530.95M 530.95M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ethernity Cloud er $ 359.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECLD er 530.95M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 676.79K.