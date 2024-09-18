Estee (ESTEE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Estee (ESTEE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Estee (ESTEE) Informasjon The ESTEE project is focused on recognizing the real dog behind the iconic Shiba Inu meme, which inspired the creation of popular cryptocurrencies like Shiba Inu and Dogecoin. It was launched on the 18th of September 2024. Our goal is to give credit to ESTEE as the original Shiba Inu while building a strong and organic community that embraces the spirit of fun, decentralization, and viral culture represented by meme coins. The project aims to revitalize and strengthen the meme culture in the crypto space, establishing ESTEE as a central figure in the history of crypto memes. Offisiell nettside: http://www.esteecoin.com Kjøp ESTEE nå!

Estee (ESTEE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Estee (ESTEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 257.05K $ 257.05K $ 257.05K Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 257.05K $ 257.05K $ 257.05K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Estee (ESTEE) pris

Estee (ESTEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Estee (ESTEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ESTEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ESTEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ESTEEs tokenomics, kan du utforske ESTEE tokenets livepris!

