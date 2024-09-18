Estee (ESTEE) tokenomics
Estee (ESTEE) Informasjon
The ESTEE project is focused on recognizing the real dog behind the iconic Shiba Inu meme, which inspired the creation of popular cryptocurrencies like Shiba Inu and Dogecoin. It was launched on the 18th of September 2024. Our goal is to give credit to ESTEE as the original Shiba Inu while building a strong and organic community that embraces the spirit of fun, decentralization, and viral culture represented by meme coins. The project aims to revitalize and strengthen the meme culture in the crypto space, establishing ESTEE as a central figure in the history of crypto memes.
Estee (ESTEE) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Estee (ESTEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Estee (ESTEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Estee (ESTEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ESTEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ESTEE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ESTEEs tokenomics, kan du utforske ESTEE tokenets livepris!
ESTEE prisforutsigelse
Vil du vite hvor ESTEE kan være på vei? Vår ESTEE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.