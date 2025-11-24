EPIC FAIL GUY pris i dag

Sanntids EPIC FAIL GUY (EFG) pris i dag er $ 0.00000887, med en 0.47% endring de siste 24 timene. Nåværende EFG til USD konverteringssats er $ 0.00000887 per EFG.

EPIC FAIL GUY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,623.72, med en sirkulerende forsyning på 859.30M EFG. I løpet av de siste 24 timene EFG har den blitt handlet mellom $ 0.00000876(laveste) og $ 0.0000089 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00048874, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000876.

Kortsiktig har EFG beveget seg +0.73% i løpet av den siste timen og -11.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

EPIC FAIL GUY (EFG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.62K$ 7.62K $ 7.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.62K$ 7.62K $ 7.62K Opplagsforsyning 859.30M 859.30M 859.30M Total forsyning 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

