Dagens EnviDa livepris er 0.04063348 USD. Spor prisoppdateringer for EDAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EDAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EnviDa livepris er 0.04063348 USD. Spor prisoppdateringer for EDAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EDAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om EDAT

EDAT Prisinformasjon

EDAT Offisiell nettside

EDAT tokenomics

EDAT Prisprognose

EnviDa Logo

EnviDa Pris (EDAT)

Ikke oppført

1 EDAT til USD livepris:

$0.04063348
$0.04063348$0.04063348
+1.00%1D
mexc
USD
EnviDa (EDAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:52:46 (UTC+8)

EnviDa (EDAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04002381
$ 0.04002381$ 0.04002381
24 timer lav
$ 0.04208238
$ 0.04208238$ 0.04208238
24 timer høy

$ 0.04002381
$ 0.04002381$ 0.04002381

$ 0.04208238
$ 0.04208238$ 0.04208238

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0.00651432
$ 0.00651432$ 0.00651432

-2.73%

+1.03%

-0.20%

-0.20%

EnviDa (EDAT) sanntidsprisen er $0.04063348. I løpet av de siste 24 timene har EDAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04002381 og et toppnivå på $ 0.04208238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EDAT er $ 1.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.00651432.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EDAT endret seg med -2.73% i løpet av den siste timen, +1.03% over 24 timer og -0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EnviDa (EDAT) Markedsinformasjon

$ 425.69K
$ 425.69K$ 425.69K

--
----

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

10.48M
10.48M 10.48M

44,923,057.80794211
44,923,057.80794211 44,923,057.80794211

Nåværende markedsverdi på EnviDa er $ 425.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EDAT er 10.48M, med en total tilgang på 44923057.80794211. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.83M.

EnviDa (EDAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på EnviDa til USD ble $ +0.00041269.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EnviDa til USD ble $ -0.0007525117.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EnviDa til USD ble $ -0.0020536160.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EnviDa til USD ble $ -0.005415857856381.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00041269+1.03%
30 dager$ -0.0007525117-1.85%
60 dager$ -0.0020536160-5.05%
90 dager$ -0.005415857856381-11.76%

Hva er EnviDa (EDAT)

The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.

EnviDa (EDAT) Ressurs

Offisiell nettside

EnviDa Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EnviDa (EDAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EnviDa (EDAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EnviDa.

Sjekk EnviDaprisprognosen nå!

EDAT til lokale valutaer

EnviDa (EDAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EnviDa (EDAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EDAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om EnviDa (EDAT)

Hvor mye er EnviDa (EDAT) verdt i dag?
Live EDAT prisen i USD er 0.04063348 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EDAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EDAT til USD er $ 0.04063348. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EnviDa?
Markedsverdien for EDAT er $ 425.69K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EDAT?
Den sirkulerende forsyningen av EDAT er 10.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEDAT ?
EDAT oppnådde en ATH-pris på 1.45 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EDAT?
EDAT så en ATL-pris på 0.00651432 USD.
Hva er handelsvolumet til EDAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EDAT er -- USD.
Vil EDAT gå høyere i år?
EDAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EDAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:52:46 (UTC+8)

