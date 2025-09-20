EnviDa (EDAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04002381 24 timer lav $ 0.04208238 24 timer høy All Time High $ 1.45 Laveste pris $ 0.00651432 Prisendring (1H) -2.73% Prisendring (1D) +1.03% Prisendring (7D) -0.20%

EnviDa (EDAT) sanntidsprisen er $0.04063348. I løpet av de siste 24 timene har EDAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04002381 og et toppnivå på $ 0.04208238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EDAT er $ 1.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.00651432.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EDAT endret seg med -2.73% i løpet av den siste timen, +1.03% over 24 timer og -0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EnviDa (EDAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 425.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.83M Opplagsforsyning 10.48M Total forsyning 44,923,057.80794211

Nåværende markedsverdi på EnviDa er $ 425.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EDAT er 10.48M, med en total tilgang på 44923057.80794211. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.83M.