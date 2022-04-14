EnviDa (EDAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EnviDa (EDAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EnviDa (EDAT) Informasjon The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies. Offisiell nettside: https://envidatoken.io/ Kjøp EDAT nå!

EnviDa (EDAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EnviDa (EDAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 430.93K $ 430.93K $ 430.93K Total forsyning: $ 44.92M $ 44.92M $ 44.92M Sirkulerende forsyning: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M All-time high: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 All-Time Low: $ 0.00651432 $ 0.00651432 $ 0.00651432 Nåværende pris: $ 0.04113309 $ 0.04113309 $ 0.04113309 Lær mer om EnviDa (EDAT) pris

EnviDa (EDAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EnviDa (EDAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EDAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EDAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EDATs tokenomics, kan du utforske EDAT tokenets livepris!

EDAT prisforutsigelse

