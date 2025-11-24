END pris i dag

Sanntids END (END) pris i dag er $ 0.00498921, med en 2.23% endring de siste 24 timene. Nåværende END til USD konverteringssats er $ 0.00498921 per END.

END rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 612,049, med en sirkulerende forsyning på 120.81M END. I løpet av de siste 24 timene END har den blitt handlet mellom $ 0.00486039(laveste) og $ 0.00511036 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.087624, mens tidenes laveste notering var $ 0.00383942.

Kortsiktig har END beveget seg -2.37% i løpet av den siste timen og -9.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

END (END) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 612.05K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 2.53M
Opplagsforsyning 120.81M
Total forsyning 500,000,000.0

