EMIT pris i dag

Sanntids EMIT (EMIT) pris i dag er $ 0.310805, med en 6.11% endring de siste 24 timene. Nåværende EMIT til USD konverteringssats er $ 0.310805 per EMIT.

EMIT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 54,485, med en sirkulerende forsyning på 175.30K EMIT. I løpet av de siste 24 timene EMIT har den blitt handlet mellom $ 0.28866(laveste) og $ 0.316434 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.3, mens tidenes laveste notering var $ 0.272607.

Kortsiktig har EMIT beveget seg -0.71% i løpet av den siste timen og -12.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

EMIT (EMIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.49K$ 54.49K $ 54.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.49K$ 54.49K $ 54.49K Opplagsforsyning 175.30K 175.30K 175.30K Total forsyning 175,305.8094298376 175,305.8094298376 175,305.8094298376

