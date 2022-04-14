ELYTRA (ELYTRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ELYTRA (ELYTRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ELYTRA (ELYTRA) Informasjon Elytra is an AI-powered crypto trading signal platform that delivers real time, quantitative strategies through a transparent system. It will evolve into a fully autonomous portfolio manager, where staked tokens provide passive exposure to live strategies, with management fees funding quarterly buybacks and airdrops. Future integration with the Agent Commerce Protocol (ACP) and the Autonomous Hedge Fund will position Elytra as a core engine for on-chain portfolio automation. Offisiell nettside: https://elytra.world/ Teknisk dokument: https://elytra-2.gitbook.io/elytra Kjøp ELYTRA nå!

ELYTRA (ELYTRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ELYTRA (ELYTRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 213.59K $ 213.59K $ 213.59K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 213.59K $ 213.59K $ 213.59K All-time high: $ 0.00109448 $ 0.00109448 $ 0.00109448 All-Time Low: $ 0.00015835 $ 0.00015835 $ 0.00015835 Nåværende pris: $ 0.00021327 $ 0.00021327 $ 0.00021327 Lær mer om ELYTRA (ELYTRA) pris

ELYTRA (ELYTRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ELYTRA (ELYTRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELYTRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELYTRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELYTRAs tokenomics, kan du utforske ELYTRA tokenets livepris!

ELYTRA prisforutsigelse Vil du vite hvor ELYTRA kan være på vei? Vår ELYTRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ELYTRA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!