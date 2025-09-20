ELYTRA (ELYTRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0002263 24 timer lav $ 0.00027924 24 timer høy All Time High $ 0.00109448 Laveste pris $ 0.00015835 Prisendring (1H) +2.13% Prisendring (1D) -17.04% Prisendring (7D) -18.11%

ELYTRA (ELYTRA) sanntidsprisen er $0.00023141. I løpet av de siste 24 timene har ELYTRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002263 og et toppnivå på $ 0.00027924, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELYTRA er $ 0.00109448, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015835.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELYTRA endret seg med +2.13% i løpet av den siste timen, -17.04% over 24 timer og -18.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ELYTRA (ELYTRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 231.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 231.41K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ELYTRA er $ 231.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELYTRA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 231.41K.