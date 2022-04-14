ELYFI (ELFI) tokenomics
ELYFI (ELFI) Informasjon
ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.
ELYFI (ELFI) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ELYFI (ELFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
ELYFI (ELFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak ELYFI (ELFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ELFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ELFI tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ELFIs tokenomics, kan du utforske ELFI tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.