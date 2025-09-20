Dagens ELYFI livepris er 0.00705285 USD. Spor prisoppdateringer for ELFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ELFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ELYFI livepris er 0.00705285 USD. Spor prisoppdateringer for ELFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ELFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00705285
ELYFI (ELFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:52:25 (UTC+8)

ELYFI (ELFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

--

+0.36%

-4.48%

-4.48%

ELYFI (ELFI) sanntidsprisen er $0.00705285. I løpet av de siste 24 timene har ELFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00702567 og et toppnivå på $ 0.00709501, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELFI er $ 0.089174, mens den rekordlave prisen er $ 0.00581478.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELFI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.36% over 24 timer og -4.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ELYFI (ELFI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på ELYFI er $ 359.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELFI er 50.91M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 705.29K.

ELYFI (ELFI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ELYFI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ELYFI til USD ble $ -0.0002081183.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ELYFI til USD ble $ -0.0001233176.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ELYFI til USD ble $ +0.000554206871116617.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.36%
30 dager$ -0.0002081183-2.95%
60 dager$ -0.0001233176-1.74%
90 dager$ +0.000554206871116617+8.53%

Hva er ELYFI (ELFI)

ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ELYFI (ELFI) Ressurs

Offisiell nettside

ELYFI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ELYFI (ELFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ELYFI (ELFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ELYFI.

Sjekk ELYFIprisprognosen nå!

ELFI til lokale valutaer

ELYFI (ELFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ELYFI (ELFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ELFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ELYFI (ELFI)

Hvor mye er ELYFI (ELFI) verdt i dag?
Live ELFI prisen i USD er 0.00705285 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ELFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ELFI til USD er $ 0.00705285. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ELYFI?
Markedsverdien for ELFI er $ 359.06K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ELFI?
Den sirkulerende forsyningen av ELFI er 50.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forELFI ?
ELFI oppnådde en ATH-pris på 0.089174 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ELFI?
ELFI så en ATL-pris på 0.00581478 USD.
Hva er handelsvolumet til ELFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ELFI er -- USD.
Vil ELFI gå høyere i år?
ELFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ELFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
ELYFI (ELFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

