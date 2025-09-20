ELYFI (ELFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00702567 $ 0.00702567 $ 0.00702567 24 timer lav $ 0.00709501 $ 0.00709501 $ 0.00709501 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00702567$ 0.00702567 $ 0.00702567 24 timer høy $ 0.00709501$ 0.00709501 $ 0.00709501 All Time High $ 0.089174$ 0.089174 $ 0.089174 Laveste pris $ 0.00581478$ 0.00581478 $ 0.00581478 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.36% Prisendring (7D) -4.48% Prisendring (7D) -4.48%

ELYFI (ELFI) sanntidsprisen er $0.00705285. I løpet av de siste 24 timene har ELFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00702567 og et toppnivå på $ 0.00709501, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELFI er $ 0.089174, mens den rekordlave prisen er $ 0.00581478.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELFI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.36% over 24 timer og -4.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ELYFI (ELFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 359.06K$ 359.06K $ 359.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 705.29K$ 705.29K $ 705.29K Opplagsforsyning 50.91M 50.91M 50.91M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ELYFI er $ 359.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELFI er 50.91M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 705.29K.