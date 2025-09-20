Dagens Elmo livepris er 0.00137567 USD. Spor prisoppdateringer for ELMO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ELMO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Elmo livepris er 0.00137567 USD. Spor prisoppdateringer for ELMO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ELMO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Elmo Pris (ELMO)

Ikke oppført

1 ELMO til USD livepris:

$0.00137567
$0.00137567
+2.70%1D
mexc
USD
Elmo (ELMO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:52:07 (UTC+8)

Elmo (ELMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00133427
$ 0.00133427
24 timer lav
$ 0.00139776
$ 0.00139776
24 timer høy

$ 0.00133427
$ 0.00133427

$ 0.00139776
$ 0.00139776

$ 0.03034979
$ 0.03034979

$ 0
$ 0

+1.47%

+2.78%

-23.37%

-23.37%

Elmo (ELMO) sanntidsprisen er $0.00137567. I løpet av de siste 24 timene har ELMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00133427 og et toppnivå på $ 0.00139776, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELMO er $ 0.03034979, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELMO endret seg med +1.47% i løpet av den siste timen, +2.78% over 24 timer og -23.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elmo (ELMO) Markedsinformasjon

$ 403.07K
$ 403.07K

--
--

$ 403.07K
$ 403.07K

293.00M
293.00M

292,998,489.7867029
292,998,489.7867029

Nåværende markedsverdi på Elmo er $ 403.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELMO er 293.00M, med en total tilgang på 292998489.7867029. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 403.07K.

Elmo (ELMO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Elmo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Elmo til USD ble $ -0.0003965437.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Elmo til USD ble $ -0.0009194697.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Elmo til USD ble $ +0.0005903039884336982.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.78%
30 dager$ -0.0003965437-28.82%
60 dager$ -0.0009194697-66.83%
90 dager$ +0.0005903039884336982+75.16%

Hva er Elmo (ELMO)

What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.

Elmo (ELMO) Ressurs

Offisiell nettside

Elmo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Elmo (ELMO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Elmo (ELMO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Elmo.

Sjekk Elmoprisprognosen nå!

ELMO til lokale valutaer

Elmo (ELMO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Elmo (ELMO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ELMO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Elmo (ELMO)

Hvor mye er Elmo (ELMO) verdt i dag?
Live ELMO prisen i USD er 0.00137567 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ELMO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ELMO til USD er $ 0.00137567. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Elmo?
Markedsverdien for ELMO er $ 403.07K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ELMO?
Den sirkulerende forsyningen av ELMO er 293.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forELMO ?
ELMO oppnådde en ATH-pris på 0.03034979 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ELMO?
ELMO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ELMO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ELMO er -- USD.
Vil ELMO gå høyere i år?
ELMO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ELMO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:52:07 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

