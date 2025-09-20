Elmo (ELMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00133427 24 timer lav $ 0.00139776 24 timer høy All Time High $ 0.03034979 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.47% Prisendring (1D) +2.78% Prisendring (7D) -23.37%

Elmo (ELMO) sanntidsprisen er $0.00137567. I løpet av de siste 24 timene har ELMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00133427 og et toppnivå på $ 0.00139776, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELMO er $ 0.03034979, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELMO endret seg med +1.47% i løpet av den siste timen, +2.78% over 24 timer og -23.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elmo (ELMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 403.07K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 403.07K Opplagsforsyning 293.00M Total forsyning 292,998,489.7867029

Nåværende markedsverdi på Elmo er $ 403.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELMO er 293.00M, med en total tilgang på 292998489.7867029. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 403.07K.