Elmo (ELMO) Informasjon What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more. Offisiell nettside: https://www.elmoerc.io Kjøp ELMO nå!

Elmo (ELMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elmo (ELMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 378.81K $ 378.81K $ 378.81K Total forsyning: $ 293.00M $ 293.00M $ 293.00M Sirkulerende forsyning: $ 293.00M $ 293.00M $ 293.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 378.81K $ 378.81K $ 378.81K All-time high: $ 0.03034979 $ 0.03034979 $ 0.03034979 All-Time Low: $ 0.00039066 $ 0.00039066 $ 0.00039066 Nåværende pris: $ 0.0012922 $ 0.0012922 $ 0.0012922 Lær mer om Elmo (ELMO) pris

Elmo (ELMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elmo (ELMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELMOs tokenomics, kan du utforske ELMO tokenets livepris!

ELMO prisforutsigelse Vil du vite hvor ELMO kan være på vei? Vår ELMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ELMO tokenets prisforutsigelse nå!

