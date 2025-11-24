Hva er ELI5A

Eli5a (ELI5A) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eli5a (ELI5A), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eli5a (ELI5A) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eli5a (ELI5A), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 372.43K $ 372.43K $ 372.43K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 392.44K $ 392.44K $ 392.44K All-time high: $ 0.03709928 $ 0.03709928 $ 0.03709928 All-Time Low: $ 0.00431141 $ 0.00431141 $ 0.00431141 Nåværende pris: $ 0.01868779 $ 0.01868779 $ 0.01868779 Lær mer om Eli5a (ELI5A) pris Kjøp ELI5A nå!

Eli5a (ELI5A) Informasjon Offisiell nettside: https://eli5a.gitbook.io/eli5a/eli5a-whitepaper

Eli5a (ELI5A) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eli5a (ELI5A) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELI5A tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELI5A tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELI5As tokenomics, kan du utforske ELI5A tokenets livepris!

ELI5A prisforutsigelse Vil du vite hvor ELI5A kan være på vei? Vår ELI5A prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ELI5A tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!