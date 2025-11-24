Eli5a pris i dag

Sanntids Eli5a (ELI5A) pris i dag er $ 0.01854414, med en 1.17% endring de siste 24 timene. Nåværende ELI5A til USD konverteringssats er $ 0.01854414 per ELI5A.

Eli5a rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 367,775, med en sirkulerende forsyning på 19.93M ELI5A. I løpet av de siste 24 timene ELI5A har den blitt handlet mellom $ 0.01810812(laveste) og $ 0.01884207 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03709928, mens tidenes laveste notering var $ 0.00431141.

Kortsiktig har ELI5A beveget seg +0.80% i løpet av den siste timen og -25.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Eli5a (ELI5A) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 367.78K$ 367.78K $ 367.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 387.54K$ 387.54K $ 387.54K Opplagsforsyning 19.93M 19.93M 19.93M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Eli5a er $ 367.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELI5A er 19.93M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 387.54K.