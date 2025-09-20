EGG Pris (EGG)
EGG (EGG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGG endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -3.29% over 24 timer og -4.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på EGG er $ 42.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGG er 5.99B, med en total tilgang på 5987143916.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.94K.
I løpet av i dag er prisendringen på EGG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EGG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EGG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EGG til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-3.29%
|30 dager
|$ 0
|+6.83%
|60 dager
|$ 0
|-26.10%
|90 dager
|$ 0
|--
Egg is a decentralized meme coin that pays homage to the viral Instagram egg of 2019, with an ambitious goal to flip Pepe as the reigning meme in the crypto space. As it embarks on this exciting journey, Egg aims to become the most viral meme on the Solana blockchain. Serving as a playful and entertaining cryptocurrency, Egg offers a unique platform for community engagement and rewards. Its standout utility lies in enabling users to participate in meme battles, providing both entertainment and potential rewards. With its presence across multiple chains and a community-driven ethos, Egg is more than just a meme coin; it's a lighthearted yet promising venture for investors and meme enthusiasts looking for a dynamic and engaging experience in the crypto world. Once upon a time, in the bustling world of cryptocurrencies and internet memes, there was a visionary known as Klaid "MemeMaster" Eggerson. Klaid, the founder and CEO of EGG, was as quirky as he was brilliant. The story goes that one sunny afternoon, while scrolling through social media, Klaid stumbled upon the record-breaking Instagram egg of 2019. As he chuckled at the egg's simplicity yet viral nature, a lightbulb flickered in his mind. "Why not create a meme coin that's just as fun and community-driven?" he thought. Thus, EGG was born. But here's the twist: Klaid always believed that the true essence of a meme is its ability to belong to everyone and no one at the same time. So, he decided that while he may have cracked the egg, it was the community that would make the omelet. Klaid is known to say, "I might have laid the first EGG, but it's the community that hatches it." He envisioned EGG as a project where everyone could crack jokes, share laughs, and maybe even make a few bucks along the way. Egg is built on the Solana blockchain, renowned for its high-speed and low-cost transactions. This technical foundation is key to Egg's ability to offer a seamless and efficient user experience.
