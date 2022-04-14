E4C (E4C) tokenomics Oppdag viktig innsikt i E4C (E4C), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

E4C (E4C) Informasjon E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms Offisiell nettside: https://www.ambrus.studio/ Teknisk dokument: https://whitepaper.ambrus.studio/ Kjøp E4C nå!

E4C (E4C) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for E4C (E4C), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 517.38K $ 517.38K $ 517.38K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 128.91M $ 128.91M $ 128.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M All-time high: $ 0.137584 $ 0.137584 $ 0.137584 All-Time Low: $ 0.00344902 $ 0.00344902 $ 0.00344902 Nåværende pris: $ 0.00401153 $ 0.00401153 $ 0.00401153 Lær mer om E4C (E4C) pris

E4C (E4C) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak E4C (E4C) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet E4C tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange E4C tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår E4Cs tokenomics, kan du utforske E4C tokenets livepris!

